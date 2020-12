Speel de eindejaarsquiz en maak kans op een Samsung QLED TV

Samsung Galaxy S20 Fan Edition: betaalbare smartphone voor onder de kerstboom?

24 december De Samsung Galaxy S20-serie is een top smartphone voor Android-fans, met een flink nadeel: hij is nogal prijzig. Toch kwam Samsung op de valreep met een betaalbaardere optie: de Fan Edition, of FE. Verdient het toestel een last minute plekje onder de kerstboom?