Spelen als straatkat: is dit het origineelste spel dat aangekondigd werd voor PlayStation 5?

Stray werd vorige week aangekondigd als een van de nieuwe releases voor de PlayStation 5 , die eind dit jaar in de rekken moet liggen. Veel is er niet bekend over het spel, buiten wat in de korte trailer wordt getoond.

Op vier pootjes

Het is niet bekend hoe de gameplay exact in elkaar zit, maar de trailer verklapt al wel dat we inderdaad de stad kunnen verkennen op vier pootjes. Dat bevestigt een van de ontwikkelaars van het Franse Blue Twelve Studio ook in een blogpost. ,,Ons doel is om een unieke ervaring te creëren door te spelen als een kat”, klinkt het. ,,De vreemde wereld verkennen voelt heel fris aan als je onder een auto sluipt, of over de daken loopt terwijl de inwoners niet weten dat je daar bent. Of als je hen wel op de hoogte wilt brengen, dan kan je gewoon eindeloos miauwen om hen te irriteren.”