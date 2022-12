Spelen met poppetjes en een camera: zo maak je je eigen stop-motion animatiefilm

Een stop-motion animatiefilm is niet alleen een leuke manier om je kinderen de basisprincipes van filmmaken te leren, maar ook een goede optie om met een unieke presentatie voor de dag te komen of jezelf bezig te houden met een nieuw project. Hoewel het best tijdrovend is, hoeft het helemaal niet moeilijk te zijn.

Bij stop-motion breng je levenloze objecten ‘tot leven’ door foto’s te maken waarbij je de positie van het object tussendoor steeds iets aanpast. Je plaatst de licht veranderde foto’s daarna achter elkaar om er een film van te maken. De mogelijkheden zijn eindeloos, kijk maar naar bekende voorbeelden zoals Wallace & Gromit, Shaun het Schaap en The Nightmare Before Christmas.

Dit heb je nodig voor het maken van een stop-motion animatiefilm

Er is niet veel nodig om met stop-motion aan de slag te gaan. Je kunt Lego-figuren of ander speelgoed gebruiken, maar ook gezichtjes plakken op fruit, knipsels maken van papier of tekeningen maken op een whiteboard.

Daarnaast heb je een camera nodig en software om de foto’s om te toveren tot een film door ze achter elkaar te laten afspelen. Een professionele camera hoef je niet te kopen; je kunt net zo goed je smartphonecamera gebruiken (met een statief).

1. Stop-motion software

Als je dan toch de camera van je smartphone gebruikt, kun je het bewerken van de stop-motion net zo goed ook overlaten aan je telefoon. Er zijn verschillende apps beschikbaar om mee aan de slag te gaan.

Stop Motion Studio Pro is een goede, uitgebreide optie voor je smartphone, en bovendien ook beschikbaar voor Windows en Mac. De app kost 5,99 euro op Android en 6,99 euro op iOS. Je kunt onder andere afbeeldingen importeren, geluids- en filmeffecten toevoegen en gezichtsuitdrukkingen toevoegen. Er is daarnaast een gratis versie beschikbaar, al heeft die minder functionaliteiten. I Can Animate biedt ook een gratis alternatief.

2. Bedenk een verhaal

Hoewel het maken van een stop-motion animatie niet ingewikkeld is, is het wel tijdrovend. Het is daarom slim om je animatie goed te plannen. Maak vooraf eerst schetsen van de scènes die je voor ogen hebt. Gebruik hiervoor een potlood en een notitieblok en schiet eventueel foto’s van je schetsen om ze digitaal te bewaren.

Houd het daarnaast vooral simpel, want je zal merken dat het al veel tijd kost om een stop-motion met één bewegend personage te maken.

3. Bereid je filmset voor

Je hebt een idee van de scènes die je wil creëren, dus nu is het tijd om de filmset klaar te maken. Maak eventueel zelf een achtergrond en voeg je eigen rekwisieten toe om een mooie setting te creëren.

Leg bijvoorbeeld kunstsneeuw op de achtergrond om een winterse omgeving na te bootsen en teken wat bomen op karton om als achterwand te gebruiken. Zet het object dat je als personage wil gebruiken vervolgens neer zoals je geschetst hebt.

4. Camera klaar? Actie!

Bij het maken van een stop-motion film is het belangrijk om je camera goed stil te houden. Je wil immers dat enkel je personage steeds licht beweegt. Je kunt het beste kiezen voor een stevig smartphonestatief, zodat je goed kunt zien wat je in beeld hebt.

Plaats je smartphone in de houder en richt hem op de achtergrond die je zojuist gecreëerd hebt. Maak nu je eerste foto. Vervolgens verander je de houding of locatie van je personage slechts een klein beetje, waarna je opnieuw een foto maakt. Hoe kleiner de verandering tussen de foto’s, hoe vloeiender je personage in de video beweegt. Herhaal dit tot je alle bewegingen voor je scène hebt gemaakt.

5. Zet de puntjes op de i

Als je al je scènes hebt uitgevoerd en alle foto’s hebt geschoten, is je film nog niet meteen klaar. In een app als Stop Motion Studio Pro worden je foto’s automatisch achter elkaar geplaatst, maar je stop-motion animatiefilm is pas echt af als je muziek en eventuele geluidseffecten hebt toegevoegd.

Voeg eventueel ook teksten toe om je personage iets te laten zeggen of denken. Vergeet vooral niet om een titel en credits toe te voegen en exporteer de video zodat je je zelfgemaakte animatiefilm kunt delen met familie en vrienden.

