Spijt van tweet?Twitter werkt aan annuleringsknop

Luuk (24) draait als eerste dj ter wereld in virtuele concert­zaal van game

24 februari De Amsterdamse Luuk van Dijk (24) geeft vrijdag als eerste dj ter wereld een optreden in Hotel Hideaway, de app van de makers van Habbo Hotel. Hij treedt in de voetsporen van wereldsterren als Justin Bieber, Selena Gomez en Lady Gaga, die eerder in Habbo verschenen.