Storing bij Belastingdienst, aangifte doen soms niet mogelijk

De Belastingdienst kampt met een storing op de site waardoor het soms niet mogelijk is om aangifte te doen. Een woordvoerder van de fiscus meldt dat nog niet bekend is wat de oorzaak van de problemen is.

Vandaag is de eerste dag dat particulieren en ondernemers hun aangiften van de inkomstenbelasting online kunnen indienen. Volgens de Belastingdienst komen er wel aangiften binnen, maar lukt het niet bij iedereen. ‘We werken er hard aan om de storing op te lossen’, laat de Belastingdienst weten.

De Belastingdienst raadt aan te wachten tot de storing is opgelost en het later nog eens te proberen. ‘We verwachten dat mensen binnen vier uur weer kunnen inloggen op Mijn Belastingdienst.’



Het is tot 1 mei mogelijk om aangifte te doen. Jaarlijks raakt de site van de Belastingdienst overbelast, doordat miljoenen Nederlanders hun belastingaangifte willen doen.

6 miljoen mensen

Wie voor 1 april alles doorgeeft, krijgt uiterlijk 1 juli te horen of ze geld terugkrijgen of moeten betalen. In 2020 deden voor 1 april 6 miljoen mensen aangifte, ongeveer evenveel als het jaar ervoor in dezelfde periode.

Mensen die vanwege de coronacrisis of om andere redenen later aangifte willen doen, kunnen de Belastingdienst vragen om uitstel. Wie hulp nodig heeft kon tot voor de virusuitbraak nog een afspraak maken, maar sinds de coronacrisis geeft de Belastingdienst alleen telefonisch ondersteuning.

Voor 2020 zijn er vanwege het nieuwe Belastingplan wat veranderingen voor burgers en ondernemers. Zo is de kleine ondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe regeling. Ook vervalt de korting die ondernemers kregen als ze onder een bepaald bedrag aan gerekende btw bleven.

Verder is de hypotheekrente vorig jaar verder afgebouwd als het inkomen meer is dan 68.507 euro. De aftrekbare kosten voor de eigen woning kunnen vanaf volgend jaar tegen maximaal 46 procent worden afgetrokken, waar dat een jaar eerder 49 procent was.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.