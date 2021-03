Storing bij Belastingdienst lijkt na vijf dagen opgelost

Het aantal mensen dat tegelijkertijd aangifte kan doen via Mijn Belastingdienst is op dit moment nog relatief beperkt. Dat komt omdat de Belastingdienst zo de systemen stabiel wil houden en ervoor wil zorgen dat succesvol aangifte doen mogelijk blijft als men is ingelogd. “We proberen zo snel mogelijk de capaciteit verder op te schalen.”

De Belastingdienst meldde donderdagmiddag al dat het erop leek dat de technische storing was opgelost. ‘Aangifte doen wordt weer beter mogelijk. We zijn voorzichtig, maar hopen dat we snel met zekerheid kunnen zeggen dat de problemen helemaal voorbij zijn’, luidde het.

Gecontroleerd verhoogd

De conclusie was gebaseerd op de constatering dat steeds meer mensen tegelijkertijd aangifte konden doen. ‘Dit blijkt ook uit het feit dat er op dit moment 10.000 aangiftes per uur binnen komen. Dat is nog steeds minder dan normaal. Vandaag (donderdag, red.) wordt het aantal mensen dat tegelijkertijd aangifte kan doen gecontroleerd verhoogd’, aldus de zegsman.

‘De capaciteit is voorlopig dus nog lager dan normaal. Het kan daardoor helaas voorkomen dat het nog steeds niet lukt om aangifte te doen, ook omdat we zien dat veel mensen in deze eerste week aangifte willen doen. Lukt het toch niet om in te loggen? Probeer het dan op een later moment nog eens of probeer het via de Aangifte-app, als dat kan.’

Vanwege de storing beperkte de Belastingdienst het maximum aantal gebruikers dinsdag ‘om het ict-landschap stabiel te houden’, aldus de woordvoerder. ,,Dit stabiel houden doen we om mensen succesvol aangifte te kunnen laten doen als ze ingelogd zijn. Het maximum aantal gebruikers wordt vandaag, als de infrastructuur stabiel blijft, geleidelijk verhoogd.’’

1 miljoen

Niet iedereen had met de problemen te maken: inmiddels hebben zo’n 800.000 mensen sinds maandag aangifte gedaan. Vrijdag verwacht de Belastingdienst op in totaal 1 miljoen aangiftes uit te komen.

Vanwege de problemen van deze week besloot de Belastingdienst donderdag mensen meer tijd te geven voor het doen van aangifte. De uiterste inlevertermijn loopt nu tot 8 mei, in plaats van tot 1 mei. Bovendien verschuift ook de garantietermijn een week: iedereen die voor 8 april (was 1 april) aangifte doet, krijgt voor 1 juli bericht.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: