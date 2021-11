Storing Google Cloud die grote websites wereldwijd platlegde volledig opgelost

De Correspon­dent plaatst deepfake-film­pje van Rutte: ‘Voortbe­staan Nederland staat op spel’

Het journalistieke platform De Correspondent heeft vandaag een deepfake-filmpje van demissionair premier Mark Rutte geplaatst. In de neptoespraak, die amper van echt te onderscheiden is, luidt Rutte de noodklok over de klimaatveranderingen en kondigt hij aan verregaand beleid door te voeren. ,,Het voortbestaan van Nederland staat op het spel.”

