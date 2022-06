Studenten leren over kunstmatige intelligentie in de praktijk: ‘A.I. rukt overal op’

Het eerste project tijdens de master gaat over beeldverwerking: studenten kijken wat er nodig is om een app te bouwen die bij de kassa automatisch ziet of je oud genoeg bent om alcohol te kopen. Het tweede project draait om taalverwerking en desinformatie. Kunnen studenten een toepassing ontwikkelen die van een nieuwsbericht kan aangeven of dit echt of nep is, op basis van tekst?



Volgens initiatiefnemer Pascal Wiggers is dit de eerste master in Nederland die zich richt op toegepaste A.I. ,,Modellen werkten aanvankelijk niet goed genoeg om in de praktijk toe te passen; daarvoor ontbrak het nog aan data en rekenkracht. Dat is veranderd, en A.I. rukt nu op in alle sectoren.”