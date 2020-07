SuperWifi van KPN: nu wel overal in huis goed internet?

ReviewNiet tevreden over de wifi in je slaapkamer of op zolder, dan is een mesh-set een prima oplossing. Maar dan betaal je meestal wel direct ook voor een nieuwe router, terwijl je die al hebt staan. KPN bedacht daar een oplossing voor: SuperWifi. Of dat een beetje werkt? We zochten het uit.

We hebben het er al vaak over gehad op deze site: wat kun je doen als het bereik van je wifi-netwerk niet overal toereikend is? Recent bespraken we nog de diverse mogelijkheden die er zijn om je netwerk een boost te geven. De meest simpele, draadloze optie is om je router in te ruilen voor een multiroom wifi-systeem, ook wel mesh genoemd. Zo’n mesh-set bestaat uit twee of meerdere satellieten die samen een enkel netwerk aanmaken en je apparaten automatisch verbinden met de satelliet die het beste bereik biedt. Zo heb je overal in huis - dus ook op zolder en in de kelder - goed internet.

Dat is allemaal leuk en aardig, maar dat betekent meestal wel dat je je huidige router de deur uit moet doen. Zeker als dat een apparaat is dat je zelf hebt gekocht of recent van je provider hebt gekregen is dat best zonde. KPN heeft hier nu een interessante oplossing voor: een kit waarmee je je router kunt aanvullen met twee steunpunten die tezamen een apart mesh-netwerk kunnen vormen.

Niet echt een mesh-set

We beschouwen de KPN SuperWifi-set hier weliswaar als een mesh-set, maar daar moet wel een kanttekening bij worden gemaakt. Normaal gesproken krijg je bij elke mesh-kit een router-unit en één of meerdere steunpunten, waarbij in sommige gevallen elk steunpunt beide functies kan vervullen. In dit geval krijg je twee steunpunten, de routerunit blijft de modemrouter die je bij je KPN-internetabonnement krijgt meegeleverd. De steunpunten nemen enkel het wifi-netwerk voor hun rekening.

Je zou denken dat de twee steunpunten samen met je KPN-router een mesh-netwerk zouden vormen, maar dat is momenteel nog niet het geval. Op termijn - de verwachting is begin 2021 - zullen er modemrouters van KPN beschikbaar zijn die dit wel ondersteunen.

Het huidige mesh-netwerk, dat wordt opgezet door de SuperWifi-punten, bestaat dus enkel uit de SuperWifi-satellieten zelf. Dat betekent dat de Experia Box - die je bij je KPN-abonnement krijgt - wordt uitgeschakeld als je de SuperWifi aansluit, anders zou je twee netwerken naast elkaar hebben, wat geen aanrader is. Maar dat betekent wel dat je in plaats van drie netwerkpunten er nu twee krijgt. Dat is niet optimaal.

Hele aardige prestaties

De KPN SuperWifi-kit is voor wie een internetabonnement van KPN heeft op zichzelf een prima manier om het bereik van het wifi-netwerk te vergroten. De set van twee steunpunten kost 149 euro, maar daar zit geen aparte routerunit bij. Wanneer je op termijn SuperWifi kunt combineren met je Experia Box, en er dus een mesh-netwerk van drie nodes sterk ontstaat, wordt het pas echt interessant. Dan ben je immers een stuk goedkoper uit dan wanneer je een willekeurig 3-pack multiroom wifi-systeem aanschaft. Dat kost namelijk al snel rond de 200 euro.

Tot die tijd is het niet echt een aanrader om voor 149 euro een mesh-set zonder router-unit aan te schaffen, al zijn de prestaties over de gehele linie heel aardig. Op de 2,4 GHz-frequentie zijn ze prima, op beide frequenties tegelijk goed en op 5 GHz zelfs uitstekend. De KPN SuperWifi-punten hebben momenteel een dermate specifieke doelgroep, dat een eventueel hoog cijfer wat ons betreft nu niet passend zou zijn. Wanneer de ondersteuning voor de Experia Box wordt uitgerold, zal dat wellicht anders worden.

Volledig scherm KPN SuperWifi. © KPN