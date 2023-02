Tak van Amerikaanse politie gehackt: ‘Enorm incident’

Storing onlineban­kie­ren bij ING is voorbij

De storing bij het onlinebankieren bij ING, die al sinds woensdag 10.00 uur speelde, is voorbij. Dat laat een woordvoerster van ING in de nacht van woensdag op donderdag aan het ANP weten. Op de website Allestoringen was al te zien dat het aantal klachten drastisch was teruggelopen en op sociale media meldden klanten dat ze geen problemen meer ervoeren bij het inloggen en doen van digitale betalingen op zowel de website als de app.