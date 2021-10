Te veel lawaai op kantoor? Dit zijn de beste koptelefoons met noisecancelling

Noisecancelling hoofdtelefoons zijn vooral onmisbare gadgets voor de werkende mens op een druk kantoor of een hybride werkplek waar ook anderen aanwezig zijn, en al zeker zij die treinen van en naar hun job. Deze koptelefoons filteren storende geluiden, zoals kwetterende collega’s of razende treinen, zomaar weg met dank aan de geluidsdemping. Zo bewaar jij de rust in je hoofd én je opperste concentratie.

De functie biedt een groot voordeel ten opzichte van een traditionele hoofdtelefoon. Daar zet je het geluid harder – te hard eigenlijk – om het omgevingsgeluid de kop in te drukken, met mogelijk permanente gehoorschade tot gevolg.

Hoe werkt het?

De hoofdtelefoon met noisecancelling vangt het omgevingsgeluid op met microfoontjes in de oorschelpen. De fase van het signaal wordt vervolgens omgekeerd, waarna dit exact tegengestelde signaal, het antigeluid, door de oorschelpen wordt afgespeeld. De twee golven schakelen elkaar als het ware uit, en het nettoresultaat is dat er minder geluid overblijft. Er zijn zelfs hoofdtelefoons die tot 95 procent van het omgevingsgeluid wegfilteren. De niet-monotome geluiden - iemand die tegen je praat of de muziek die je beluistert - zijn en blijven goed hoorbaar. In het verkeer waarbij je zelf moet rijden met de fiets, auto of elektrische step is het dus niet zo veilig, aangezien je bijvoorbeeld het autoverkeer niet hoort. Je kunt de functie noisecancelling bij sommige hoofdtelefoons wel aan- en uitzetten wanneer je dat zelf wil.

Welke moet je kiezen?

Er zijn verschillende aandachtspunten bij de keuze van noisecancelling koptelefoon. Een strak design, aangenaam gevoel en fijne klank, bijvoorbeeld, naast features als batterijduur en compactheid. Het allerbelangrijkste is natuurlijk: hoeveel omgevingsgeluid kan je nieuwste gadget effectief dempen? Zoals bij quasi alles geldt dat kwaliteit met een prijskaartje gepaard gaat. Wij lichten drie interessante modellen uit:

De goedkoopste: Veho 360 Noise Isolating Earphones

De geluidskwaliteit en mate van demping van deze in-ears vallen uiteraard niet te vergelijken met modellen die richting 200 euro en meer gaan, maar qua prijs-kwaliteit kan je niet echt meer verwachten. Deze in-ears zorgen effectief voor wat minder omgevingsgeluid.

De beste allround: Sony WH-1000XM3 Black

Deze hoofdtelefoon biedt een goede ruisonderdrukking, complete featureset, comfortabele pasvorm en aangename klank. De accuduur kon wel beter en sommige nieuwere modellen bieden de functionaliteit als ‘draagdetectie’, maar allround is en blijft dit een topper.

De meest luxueuze: Bang & Olufsen BeoPlay H8 Brown Leer

Hier blijft er niets anders dan muziek over. Met de geïntegreerde microfoon voer je handsfree telefoongesprekken. Een inkomend gesprek aannemen of ophangen doe je eenvoudig door te swipen op de oorschelp. Zo schakel je onder meer ook de noisecancelling in of uit. Het lichte gewicht, aluminium ontwerp en zachte, leren oorkussens maken hier een ontzettend comfortabel model van. Luxe ten top.

