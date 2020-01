Techbeurs CES: deze gadgets liggen binnenkort ook bij ons in de winkel

Noise cancelling-oortjes van Panasonic

Elektrogigant Panasonic bracht meerdere modellen draadloze bluetooth-oortjes met noise cancelling mee naar de CES. Zowel de geavanceerdere RZ-S500W als de iets eenvoudigere RZ-S300W beschikken over uitwendige microfoons voor noise cancelling. De RZ-S500W gaat nog wat verder met wat Panasonic ‘Dual Hybrid-noisecancellingtechnologie’ noemt. Hierbij wordt zowel een externe microfoon gebruikt om omgevingsgeluid op te pikken, als een interne microfoon die luistert naar het geluid dat de luisteraar te horen krijgt. Beide modellen zijn voorzien van een aanrakingssensor om een modus te activeren waarbij beide bluetooth-oortjes juist het omgevingsgeluid versterken. Ze zijn ook bestand tegen spatwater. Verwacht: zomer 2020.

G9: Gebogen Samsung-gamemonitor

Koreaanse techreus Samsung bracht twee nieuwe gamingmonitors mee naar de CES. De opvallendste daarvan is de G9: 49 inch groot (124,46 cm) en gebogen, met een buiging die gamers het gevoel geeft dat ze helemaal omgeven zijn door hun spel. Het apparaat heeft een resolutie van 5120 op 1440 pixels, en een beeldverhouding van 32:9. De verversingssnelheid is een fikse 240 hertz, en de responstijd op je knoppenaanslagen bedraagt 1 milliseconde! Prijzen van de monitoren zijn nog niet bekend. Verwacht: 2e kwartaal 2020.

Vouwbare Thinkpad X1

Vouwbare schermen zijn blijkbaar the next big thing. In navolging van de Samsung Galaxy Fold bracht computerfabrikant Lenovo de ThinkPad X1 Fold mee: een tablet met buigbaar scherm met een beelddiagonaal van 13,3 inch (ongeveer 34 centimeter). Lenovo noemt de ThinkPad X1 Fold ‘de eerste vouwbare pc’. Het apparaat is als tablet te gebruiken, met onder andere ondersteuning voor een styluspennetje, maar is ook dubbel te vouwen om met twee schermen te werken. Je kan ook een bluetooth Mini Fold Keyboard plaatsen op een helft van het scherm in laptopmodus. Het toetsenbord is met magneten bevestigd en laadt draadloos op in het systeem, als dit dichtgevouwen is. Verwacht: midden 2020.

Moduleerbare soundbar van JBL

Met zijn JBL Bar 9.1 introduceerde audiofabrikant JBL een soundbar die niet alleen het Dolby Atmos-surroundsysteem ondersteunt, maar waarvan de twee buitenste speakers ook kunnen worden losgemaakt om de twee achterste kanalen te vormen. De twee los te koppelen speakers hebben een ingebouwde accu, en moeten geregeld terug op de soundbar worden geklikt om op te laden. Maar ze hebben wel tien uur batterij-autonomie. De soundbar is trouwens ook te krijgen met een bijbehorende draadloze subwoofer. De startprijs staat op 999 euro. Verwacht: voorjaar 2020.

Handheldconsole voor Super NES en Mega Drive

Van het merk My Arcade stond er een handheld gameconsole op de CES, waarin zowel Sega Mega Drive- als Super Nintendo-cartridges passen: de Super Retro Champ. Door het formaat van de cartridges en het feit dat de handheld twee afzonderlijke sleuven heeft, is hij niet erg klein. Het toestel heeft een 7 inch-scherm en de accu gaat zo’n vijf uur mee voordat hij aan de lader moet. Maar, er is ook de mogelijkheid om aan de netstroom te gamen en om dan gelijk via hdmi-out de handheld op een tv aan te sluiten. Verder heeft de handheld zelf speelknoppen, maar er zijn ook twee draadloze controllers inbegrepen. De Super Retro Champ heeft geen usb-ingang, noch een slot voor een geheugenkaart. Je moet er met andere woorden daadwerkelijke cartridges van SNES- en Mega Drive-games instoppen.

Flinterdunne LG GX-tv

De meest in het oog springende nieuwe oled-tv die fabikant LG liet zien was de GX. Het nieuwe ontwerp, dat van LG de naam Gallery Design heeft meegekregen, maakt er in essentie de dunste oled-tv ooit van. De wallpaper-modellen uit de W-serie, die ook dit jaar weer verkrijgbaar zal zijn, waren dan wel platter, maar daarbij was een grote soundbar nodig die op een meubel of plank onder het beeldscherm moest staan. De GX heeft alles in dezelfde behuizing zitten en is toch maar 20mm dik. De aansluitingen zijn in uitsparingen aan de achterkant aangebracht, waardoor de tv strak tegen een muur kan worden bevestigd. Verwacht: maart of april 2020.