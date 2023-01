Techbeurs CES trapt deze week af: dit kun je verwachten

Een nieuw jaar kan maar één ding betekenen: CES staat weer voor de deur. De jaarlijkse Consumer Electronics Show vindt dit jaar van 5 tot en met 8 januari plaats in Las Vegas en geeft alvast een voorproefje van wat de grootste techbedrijven in 2023 van plan zijn. We zetten de belangrijkste verwachtingen op een rij.

2023 belooft een groot jaar te worden voor CES. Afgelopen twee jaar pakte de beurs minder groot uit door de coronapandemie, maar dit jaar zijn alle grote bedrijven weer aanwezig. Google, Microsoft, LG, Sony, Intel en AMD zijn slechts enkele namen in de lijst van om en nabij 2.400 bedrijven die hun nieuwste creaties willen tonen op de beursvloer.

Meer keuze in QD-OLED-televisies

Eén van de paradepaardjes op de beursvloer komt jaarlijks in de vorm van nieuwe televisies en 2023 belooft geen uitzondering te zijn. Met de introductie van de QD-OLED-techniek vorig jaar wordt verwacht dat tal van uitgevers meer variatie in aanbod brengen met de zogeheten Quantum Dot OLED-techniek.

De beeldtechniek mixt als het ware het beste van LG en Samsungs technieken. QD-OLED-tv’s zijn hierdoor zowel voorzien van uitstekend contrast als een hoge helderheid. De combinatie betekent een beeldtechniek die voor de levendigste kleuren zorgt. Verwacht wordt dat er op CES meer variatie te vinden is in de groottes van dit soort schermen, die nu veelal alleen in 55 en 65 inch beschikbaar zijn.

Hybride smartwatches

Ook wordt verwacht dat wearables in grote aantallen aanwezig zijn tijdens de techbeurs in Las Vegas. Dankzij de ontwikkelingen op technisch vlak kunnen smartwatches steeds vaker ook als fitnesstracker ingezet worden. Het ziet er naar uit dat tal van fabrikanten hier in allerlei vormen en maten op gaan inzetten.

De vraag is vooral hoeveel sensoren in een smartwatch passen om de gezondheid van een gebruiker bij te houden. Anderzijds zijn er ook een aantal ontwikkelaars bezig met modellen die een brug tussen analoge klokjes en smartwatches moeten vormen. Hoe dit precies vorm gaat krijgen, moet alleen nog blijken wanneer de beurs van start gaat.

Een nog slimmere woning

Smarthomeproducten zijn er in allerlei hoedanigheden. Tal van bedrijven zetten de laatste jaren in op technische snufjes die handig zijn in je woning, maar vaak zit je dan ook vast aan één fabrikant. Met de introductie van Matter eind 2022 is daar verandering in gekomen. Het is een protocol dat door Apple, Google en Amazon is opgezet om smarthome-apparaten universeel met elkaar samen te laten werken.

Tijdens CES 2023 wordt verwacht dat tal van bedrijven met producten komen die met Matter samenwerken. Zo kunnen gebruikers het komende jaar langzaam maar zeker overstappen naar een uniform platform voor al hun slimme lampen, videodeurbellen, slimme speakers en alle andere smarthometechnieken die je vandaag de dag kunt gebruiken.

Verder lijken robotstofzuigers een upgrade te krijgen in 2023. Tijdens CES 2023 wordt de onthulling van verbeterde technieken verwacht die het automatisch schoonmaken van je huis verder moeten verbeteren. Zo komt Gausium met een gloednieuwe engine om de navigatie van de robotstofzuigers aanzienlijk beter te maken.

Tal van technologische ontwikkelingen

Naast de bovenstaande gebieden zullen nog veel meer technologische ontwikkelingen onthuld worden tijdens de beurs in Las Vegas. Zo heeft Sony aangegeven meer PlayStation VR 2 te tonen en lijken audiofielen binnenkort draadloos van hoge kwaliteit audio te kunnen genieten. Van 5 tot en met 9 januari zal alles duidelijk worden. Gezien het tijdsverschil is de kans wel groot dat een deel van de onthullingen pas een dag later in Nederland binnenkomt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.