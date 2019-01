Techbeurs CES vindt robot-seksspeeltje voor vrouwen ‘immoreel’ en trekt prijs in

Ook seks speelt een belangrijke rol binnen de techwereld. Het is dan ook geen verrassing dat er veel seks te zien is op de grootste techbeurs ter wereld, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Er is nu echter ophef ontstaan rondom het seksspeeltje Osé. Die kreeg in 2018 een innovatie-prijs, maar de award werd even later weer ingetrokken.

Ook is de ontwikkelaar van de Osé, Lora DiCarlo, niet meer welkom op de beursvloer. Wat is er gebeurd? Om te beginnen het seksspeeltje zelf. De Osé is een seksspeeltje dat gebruik maakt van micro-robotica om het gevoel van een menselijke mond, tong en vingers na te bootsen. Dat zorgt voor een uniek ‘hoogtepunt’ voor vrouwen. Daarnaast kan het speeltje hands-free gebruikt worden.

Door het gebruik van de technologie - die gebaseerd is op tech van de Oregon State University - ontving Lora DiCarlo in 2018 de Innovation Award, ofwel de prijs voor één van de beste robots op de beursvloer. De prijs werd echter later weer ingetrokken, zo bevestigt een woordvoerder van CES. De reden: het product zou ‘immoreel en ongepast zijn en niet horen bij het imago van de Consumer Technology Association (CTA)’, de organisatie achter de CES.

Seksisme

Een woordvoerder meldt nu dat het vooral gaat om het feit dat het speeltje niet binnen een productcategorie van de beurs valt. Dat is opvallend te noemen, aangezien de afgelopen jaren meerdere seksspeeltjes wél welkom waren op de beursvloer. Dat gaat bijvoorbeeld om de OhMiBod, een vibrator die op afstand bestuurbaar is. Sterker nog, ook dat product kreeg een prijs in de categorie Digital Health and Fitness Products.

Lora Haddock, de oprichter van Lora DiCarlo, is boos. De vrouw beschuldigt de organisatie van seksisme. ,,Er wordt met twee maten gemeten. Ondanks dat er seks en seksuele gezondheidsproducten aanwezig zijn op de beurs, is het duidelijk dat de regels per bedrijf anders zijn. Het is toegestaan om een seksrobot voor mannen ten toon te stellen met onrealistische proporties, maar een elegant vrouwenspeeltje is niet toegestaan. Seksualiteit voor vrouwen wordt de mond gesnoerd‘’, aldus Haddock.