Telefoonstoring bij ANWB, wel bereikbaar via WhatsApp

De ANWB is voor leden en zakelijke klanten wel via WhatsApp bereikbaar, aldus een woordvoerder. De ANWB heeft extra wegenwachten ingezet om mensen te kunnen helpen die gestrand zijn.



De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het is daarom niet bekend hoe lang het nog gaat duren. ,,Wij doen er alles aan om de storing zo snel mogelijk te verhelpen", laat de wegenwacht weten. ,,We werken hard aan een oplossing en berichtgeving. Onze excuses voor het ongemak.”