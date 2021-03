Tesla-baas Musk aangeklaagd door investeerder om ‘grillige’ tweets

Als Musk nog meer wispelturige tweets de wereld in stuurt, kan dat zware gevolgen hebben voor de toekomstige financieringsmogelijkheden van Tesla, staat in de 105 pagina’s tellende aanklacht, die vrijdag plaatselijke tijd door de rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware bekend werd gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat de miljardair zichzelf in de problemen brengt met zijn uitlatingen op Twitter. In 2018 moest hij opstappen als voorzitter van de raad van bestuur van Tesla na een aanvaring met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Die had hem ervan beschuldigd beleggers op het verkeerde been gezet te hebben door over een mogelijke beursexit van zijn bedrijf te twitteren en legde hem een miljoenenboete op.

De SEC verbood Musk toen ook om over een aantal koersgevoelige onderwerpen rond Tesla te twitteren zonder toestemming van een jurist. Het ging daarbij onder andere om de financiën van de automaker, productiecijfers en de aan- of verkoop van aandelen door Musk.

Toch schreef hij daarna nog controversiële berichten, zoals deze tweet, waarin hij beweert dat ,,naar mijn mening de prijs van een aandeel Tesla te hoog is’’. In de week na het bericht verloor het bedrijf bijna 12 miljard euro aan waarde.

Ook raakte Musk enkele weken geleden betrokken bij de gecoördineerde actie van particuliere beleggers om het aandeel van de winkelketen GameStop de hoogte in te jagen. Met een tweet hielp hij de koers te stijgen. Enkele uren later liet hij het aandeel van Etsy, een online marktplaats voor handgemaakte producten, opleven. En eerder joeg hij door over de bitcoin te spreken op sociale media, ook de koers van die cryptomunt de hoogte in.