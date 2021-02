Tesla investeert 1,5 miljard dollar in bitcoin, prijs breekt direct records

Dat verklaart het bedrijf in een rapport aan de Amerikaanse beurswaakhond. Tesla is de grootste instantie tot nu toe die een deel van zijn vermogen zal aanhouden in bitcoin. Het bedrijf noemt de digitale munt een ‘waarde-investering’ en geeft aan gedurende de maand januari te hebben ingekocht. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s zegt in de nabije toekomst te zullen beginnen met het accepteren van de bitcoin als betalingsmiddel voor auto’s en andere producten.

Elon Musk lijkt hierbij het voorbeeld van een andere CEO te volgen: Michael Saylor. De 56-jarige Amerikaan staat aan het hoofd van softwarebedrijf Microstrategy en kocht met zijn bedrijf de afgelopen maanden zo’n 70.000 bitcoin. Op Twitter motiveerde hij Elon Musk in december om een vergelijkbare stap te maken. Dat is inmiddels gebeurd.

Bescherming tegen inflatie

Bert Slagter, bitcoinexpert en hoofdredacteur van kennisplatform LekkerCryptisch noemt de investering van Tesla groot nieuws. ,,Microstrategy was de afgelopen maanden het belangrijkste voorbeeld van grote bedrijven die bitcoin op de balans zetten, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Tesla is na Microstrategy het eerste bedrijf dat zo’n grote hoeveelheid geld naar bitcoin schuift, en ook nog eens een veel bekendere naam.”

Hij vervolgt: ,,Bescherming tegen inflatie is voor veel bedrijven de reden om nu bitcoin te kopen. Ze verplaatsen een deel van hun cashreserve naar bitcoin om de aankomende jaren hun koopkracht te behouden.” De beweging van steeds meer bedrijven richting bitcoin komt mogelijk door het beleid van centrale banken, die over de hele lijn meer geld bijdrukken om de coronacrisis te bestrijden.

Ook de beursgekte rond Gamestop speelt mee volgens Bert. Zo kondigde beurswaakhond SEC een onderzoek aan en besloot handelsplatform Robinhood gebruikers enkel nog een ‘verkoop’-optie aan te bieden. Het kopen van een aandeel Gamestop was niet langer mogelijk, wat kwaad bloed zette bij kleinere beleggers. Bert: ,,Daarbij zag je dat vrije handel helemaal niet altijd vanzelfsprekend is. Bitcoin staat los van het traditionele systeem en is een stuk minder vatbaar voor dat soort ingrepen. Dat heeft veel vermogende partijen in Silicon Valley aan het denken gezet.” Het aanhouden van bitcoin op de balans is een trend die andere grote bedrijven dan ook gaan volgen, verwacht Bert.

Wat is bitcoin?

Bitcoin werd op 3 januari 2009 gelanceerd door de nog altijd anonieme ontwikkelaar Satoshi Nakamoto. Deze creëerde een decentraal en open-source betalingssysteem. Gebruikers kunnen transacties aangaan met elkaar, zonder dat daar een derde partij tussen kan komen, zoals een bank. Deze transacties worden beveiligd met cryptografie en opgeslagen in een blockchain, een speciaal soort database. De transacties worden verwerkt en beveiligd door miners. Deze gebruikers zetten hun computerkracht in voor het netwerk. In ruil daarvoor krijgen zij transactiekosten en nieuwe hoeveelheden bitcoin. In totaal zullen er 21 miljoen bitcoins gecreëerd worden, een gegeven dat de digitale munt tot een schaars goed maakt. De prijs van de digitale munt is behoorlijk speculatief en gaat daarom snel op én neer.

Innovatieve betalingen

Dat Tesla nu ook betalingen in bitcoin gaat accepteren is een ander opmerkelijk feit, volgens Bert. ,,Hoe zit dat? Kan je nu alleen een nieuwe Tesla afrekenen met een reguliere bitcointransactie? Of besluit Elon Musk ook hier te innoveren? De mogelijkheden zijn eindeloos. Ik denk bijvoorbeeld aan een Tesla leasen, waarbij je per minuut een bedrag in bitcoin overmaakt. Tesla zou hierin de eerste kunnen zijn.”

Beleggers in de digitale munt reageerden direct positief op het nieuws. De waarde van één bitcoin schoot direct omhoog tot een nieuw record op ongeveer 43.000 dollar (35.760 euro).

