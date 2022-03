Tesla-topman Musk wil eigen onlineplatform opzetten: ‘Twitter ondermijnt de democratie’

Elon Musk, topman van de elektrische autobouwer Tesla, denkt er ‘serieus’ over om een eigen socialemediaplatform op te zetten, want Twitter houdt zich volgens hem niet aan ‘de principes van vrijheid van meningsuiting’. Dat schreef Musk dit weekend op Twitter.

De Tesla-topman had een peiling op Twitter gezet, waarbij zijn volgers konden stemmen over de vraag of Twitter zich houdt aan de principes van vrije meningsuiting. Daarop werden 2 miljoen stemmen uitgebracht en gaf ruim 70 procent het antwoord ‘nee’.

In de clinch met beurstoezichthouder

Musk ligt ook in de clinch met de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC). De SEC heeft bevolen dat juristen alle tweets die Musk over Tesla verstuurt vooraf moeten controleren. De topman heeft in het verleden namelijk met tweets over Tesla gezorgd voor grote schommelingen van de beurskoers van het bedrijf. Musk vindt dat de SEC zijn vrijheid van meningsuiting beperkt.

Musk staat erom bekend duidelijk stelling te nemen op Twitter. Zo daagde hij twee weken geleden Poetin uit tot een een-op-eengevecht en vergeleek hij de Canadese premier Justin Trudeau eerder in een tweet met Hitler. Musk verwijderde die tweet even later weer.

Tesla-aandelen

Ook liet hij eerder al blijken dat hij de uitkomst van zijn eigen polletjes op Twitter serieus neemt. Nadat hij zijn volgers op Twitter had gevraagd of hij 10 procent van zijn aandelen in het bedrijf moest verkopen, hield hij zijn woord en verkocht hij Tesla-aandelen ter waarde van ongeveer 5 miljard dollar (4,3 miljard euro).

Musk opende deze week de eerste Europese fabriek van Tesla in Duitsland. Tesla heeft 5 miljard euro in de Duitse fabriek, in Grünheide bij Berlijn, geïnvesteerd. Het is de grootste investering in de Duitse auto-industrie van de afgelopen jaren.

Donald Trump

Overigens probeerde een andere bekende Amerikaan eerder ook al een eigen sociaal netwerk op te zetten. De voormalige president Donald Trump wilde op die manier online een comeback maken, nadat hij van verschillende socialemediakanalen verbannen werd na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Zijn Facebook-, YouTube- en Twitteraccounts werden verwijderd. Met name Twitter was voor Trump een belangrijk podium dat hij gebruikte om rechtstreeks met zijn aanhangers te communiceren.

