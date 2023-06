Tien camera’s per vierkante kilometer in database politie: ‘Onbespied over straat kan bijna niet meer’

VPNGids legde met een beroep op de Wet Open Overheid de hand op de nieuwste cijfers van politieproject Camera in beeld. Iedereen die in Nederland een (beveiligings)camera heeft, kan die daar sinds 2014 aanmelden. Voor de politie is zo één blik in de database genoeg om te weten of beelden beschikbaar zijn van bijvoorbeeld een inbraak of vechtpartij.

Geen toestemming

Voor een camera ophangen heb je geen toestemming nodig. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) grijpt pas in bij klachten. Zo eenvoudig heeft de politie het niet, zegt Lotte Houwing, beleidsadviseur bij privacyvoorvechter Bits of Freedom. „Die heeft toestemming van de burgemeester nodig.” En dat verschil steekt, zegt ze. „Maar door die database omzeilt de politie de regels.”

Onzin, zegt Karel van Engelenhoven, de bijna gepensioneerde geestelijk vader van Camera in beeld. „Er zit een enorm verschil tussen die twee soorten camera’s. Met een publieke camera kun je continu observeren. De beelden van een particulier of een bedrijf kunnen we alleen achteraf opvragen.”

Dat doet de politie gemiddeld 5000 keer per jaar, aldus Van Engelenhoven. „Bij een vermissing is het handig dat we meteen kunnen zien of er camera’s zijn.” Of tijdens een gijzeling, zoals die bij de Dirk in Roosendaal in 2009: „Daar zagen we de overvallers achter een stapel pallets zitten.”

Handig of niet, de AP hekelt die groeiende ‘Big Brother’. Woordvoerder Quinten Snijders: „Als we allemaal camera’s ophangen om de buurt in de gaten te houden, kan niemand de straat op zonder te worden gefilmd. Nog los van het feit dat het tegen de wet is, moeten we ons ook afvragen: willen we dat?”

Dik 321.000 bij de politie geregistreerde camera’s verdeeld over heel Nederland betekent tien stuks per vierkante kilometer. Maar dat is een gemiddelde: Amsterdam is met bijna 170 camera's per vierkante kilometer een soort openlucht-Hollywoodstudio. Ook in Nijmegen en Zoetermeer zijn meer dan honderd camera’s per vierkante kilometer.

Langere trend

Dat er meer camera’s komen is al langer een trend, zegt Emi van der Ven van VPNGids. Een deel van de recente toename komt doordat de politie meer camera’s van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat meetelt. „Maar de ontwikkeling van het aantal deurbelcamera’s baart me meer zorgen”, zegt ook zij.

Want veel camera’s kijken (deels) uit op straat. Bijna 90 procent van het totaal, ontdekte Nieuwsuur een paar jaar geleden. Dat cijfer noemt Houwing ook. „We zijn hard op weg naar een landelijk dekkend cameranetwerk.” De straat filmen is niettemin verboden, en aan strenge regels geboden als het echt niet anders kan. Althans, zo staat het op de AP-website. Op de website van Camera in beeld stelt de politie dat je ‘er soms niet aan ontkomt’. ‘Dit moet zo beperkt mogelijk zijn.’

Volledig scherm Een deurbelcamera filmt niet zelden ook de openbare weg. © AP

‘Onzorgvuldig’

Een ‘onzorgvuldige formulering’, vindt Snijders. In een gesprek met de politie zal de waakhond dat deze week aankaarten, kondigt de zegsman aan. Dat verbaast Van Engelenhoven. „Ik heb nog nooit gehoord dat wij het fout doen.” Sterker: „Als uit een proefbeeld blijkt dat mensen de hele straat filmen, dan vragen wij ze om de camera anders op te hangen.”

Bovendien klopt die 90 procent niet, zegt de politieman, en is er ook verre van sprake van een landelijk netwerk. „Die 321.000 camera’s hangen op 60.000 locaties. Stel je hebt een ondernemer met op 25 plekken filmt, waarvan één keer bij de toegangspoort met een stukje straat erbij. Dan geldt meteen zijn hele camera-arsenaal als ‘gericht op de openbare weg’.” Welk deel van al die camera’s dan wél de openbare weg in het vizier heeft? Na enig aarzelen: „Ik denk hooguit een kwart.”

Hackers

De AP en Bits of Freedom waarschuwen voor nóg een risico bij al die particuliere camera’s: ongewenste meegluurders. Precieze cijfers zijn er niet, maar volgens beide clubs zijn er ‘veel mensen’ die hun wachtwoord nooit hebben aangepast. Snijders: „Dan wordt het wel heel gemakkelijk om die camera te hacken.”