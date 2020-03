Tijd voor een smartwatch? Dit zijn de drie beste van het moment

1. Apple Watch Series 5 (vanaf € 434)

Volledig scherm De Apple Watch Series 5 © Apple

Liefst 33,6 procent van de respondenten koos voor editie 5 van de Apple Watch. Nieuw aan de vijfde generatie van Apples smartwatch is het ingebouwde kompas. Verder heeft de smartwatch ook een verbeterde hartslagmeter. Ideaal als je je smartwatch ook echt gebruikt voor sport (cardiotraining), maar ook als je je algemeen stressniveau wat meer in de gaten wil houden. Apple was ook zo slim om eindelijk de app store bereikbaar te maken via de Apple Watch: de sport- en gezondheidsapps die je gebruikt, kan je vanaf nu dus rechtstreeks op het toestel plaatsen. Vergelijk hier alle 46 uitvoeringen van de Apple Watch Series 5.

2. Samsung Galaxy Watch (vanaf € 165)

Volledig scherm De Galaxy Watch Active2 © Samsung

Van de Samsung Galaxy Watch, met 16,5 procent van de stemmen de tweede populairste in het rijtje, zijn er momenteel 54 verschillende versies in de handel. Ze komen in verschillende kleuren en designs, maar het gamma loopt ook op in technologische snufjes. Helemaal aan de top vinden we de Galaxy Watch Active 2. Die heeft een hartslagsensor met acht diodes. Het horloge is ook waterdicht; ermee zwemmen behoort dus tot de mogelijkheden. Samsung promoot de Galaxy Watch Active 2 als een heuse ‘gids voor een verbeterd welzijn’. Vanuit reële lichaamsmetingen krijg je inzichten in elementen als dieet, beweging, stressniveau, slaap en zelfs geestelijke gezondheid. De Galaxy Watch is in staat om meer dan 39 trainingen bij te houden, waaronder hardlopen, wandelen, fietsen en zwemmen. Bekijk hier de Samsung Galaxy Watch.

3. Xiaomi Mi Band 4 (€ 29)

Volledig scherm Tweakers, Xiaomi Mi Band 4, activity trackers © Xiaomi