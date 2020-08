TikTok naar de rechter om verbod Trump aan te vechten

Trump zoekt heil bij Tik­Tok-ri­vaal Triller en heeft direct 6 miljoen views

18 augustus De Amerikaanse president Trump heeft in twee dagen ruim 11.000 volgers gekregen op de social media-app Triller, een Amerikaanse rivaal van het Chinese TikTok. Trump sprak een banvloek uit over TikTok omdat hij vreest dat het Chinese communistische regime via TikTok allerlei gegevens verzamelt.