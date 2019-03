Tim Cook en andere topmensen Apple gaan getuigen in patentzaak tegen Qualcomm

De zaak gaat over de aanklachten van Apple en Qualcomm tegen elkaar. Het conflict begon begin 2017, toen Apple Qualcomm aanklaagde omdat de chipontwerper te veel geld zou vragen voor het in licentie geven van de benodigde technologie. In het kader van dit conflict over royalty’s wil Apple dat een aantal patenten ongeldig wordt verklaard en eist het dat Qualcomm een miljard dollar terugbetaalt. Een Amerikaanse rechter stemde daarmee in.

Qualcomm klaagde Apple terug aan, omdat het bedrijf uit Cupertino contractbreuk zou hebben gepleegd met betrekking tot softwarelicenties. Hierdoor zou Apple Intel hebben bevoordeeld met de levering van modems voor mobiel internet. Sinds de juridische strijd loopt, is Apple gestopt met de integratie van Qualcomm-modems in iPhones. In plaats daarvan gebruikt het de basebandprocessors van concurrent Intel. In Duitsland is dat weer teruggedraaid na een verkoopverbod van de Intel-varianten in Duitsland.