Tips en tricks voor mooiere presentaties in Microsoft PowerPoint en Google Presentaties

Presentaties geven doen we allemaal weleens. Daarom zijn er veel apps en websites waarmee je je presentaties in Microsoft PowerPoint en Google Presentaties naar een hoger niveau kan tillen, bijvoorbeeld met beter beeld.

Tips voor nóg betere presentaties

1. Coole templates

In plaats van dat je helemaal op nul begint met het maken van een presentatie kun je zowel in PowerPoint als in Presentaties gebruik van templates. Dit zijn presentatie-stijlen die je zelf kunt aanpassen. Beide programma’s hebben al best veel templates, maar wil je echt uitpakken dan moet je SlidesCarnival eens proberen.

Je kan kiezen op onderwerp, op stijl en op kleur en het is grotendeels gratis. Kies een template, download die en je kunt gaan editen om de template helemaal voor jouw doeleinden geschikt te maken.

2. Goede afbeeldingen

De beste presentaties gebruiken een combinatie van slides met tekst én beeld. Het is gebleken dat juist de combinatie van die twee het beste beklijft. Ga nooit zomaar beeld googelen, maar gebruik gratis stockwebsites zoals Pexels, Pixabay of Unsplash. Deze beelden zijn gegarandeerd gratis: zo krijg je geen vervelende claims in je inbox.

Je vult een zoekterm in, klikt je gewenste afbeelding aan, kiest uit verschillende groottes en downloadt het beeld. Netjes als je een bronvermelding toevoegt, maar dat is niet verplicht.

3. Kleurenschema’s samenstellen voor je Powerpoint

Misschien zijn oranje en groen wel jouw favoriete kleuren, maar dat betekent niet per se dat ze goed werken in een presentatie. Met Coolors.co kun je helemaal losgaan met kleurenschema’s.

Je kunt ze zelf samenstellen, of kiezen uit al vervaardigde schema’s. Je vindt er ook ‘trending’ kleurencombinaties, een afbeeldingtool die kleuren aanmaakt naar aanleiding van foto’s die je uploadt en een Contrast Checker. Leef je uit.

Ook met stijl, beeld en kleuren kun je je onderscheiden, maar iconen helpen ook. Neus eens rond op Flaticon.com. Flaticon heeft duizenden iconen, stickers, logo's en animaties, variërend in kleur, stijl en onderwerp.

4. Stel vragen, gebruik polls of ‘host’ een quiz tijdens je presentatie

Interactie met je publiek tijdens een presentatie maakt enorm veel verschil. Een host die alleen maar zendt wordt minder gewaardeerd dan een presentatie waarbij het publiek onderdeel is van het geheel.

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om gebruik te maken van een quiz aan het eind van je presentatie, om de gedeelde kennis meteen te testen. Dat kan perfect met Kahoot.com. Mensen uit het publiek kunnen aan zo'n quiz meedoen via hun mobiele telefoon of via de computer waarmee ze een presentatie thuis volgen.

Ook het stellen van vragen of het polsen van de mening van je publiek is een goede manier om je presentaties wat losser en interactiever te maken. Voor een poll kun je Mentimeter.com gebruiken, en voor losse vragen vanuit het publiek is Slido.com zeker ook de moeite waard.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.