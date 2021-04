Traceerbare e-bikes van deze Nederlandse start-up rijden al rond in de straten van New York

Hoe gigant Google uitkwam bij het ‘kleine’ Baseflow in Enschede

26 maart Een Enschedees it-bedrijf dat een grote opdracht van Google binnenhaalt, waardoor de Twentse softwareontwikkelaars wekelijks online vergaderen met de opdrachtgevers in Silicon Valley, Californië. Het is niet alledaags, maar bij Baseflow in Enschede gebeurt het sinds kort.