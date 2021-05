Trage smartphone, batterij snel leeg of geheugen volgepropt? Dit kan je eraan doen

Hoeveel van je zuurverdiende centen je ook hebt geïnvesteerd in je smartphone: het blijft een apparaatje vol op elkaar geperste elektronica, waarin miljarden rekenprocessen per seconde plaatsvinden. Daar kan dus altijd weleens iets misgaan. Dit zijn de vijf meest gehoorde smartphoneproblemen, en hoe je ze kunt verhelpen of voorkomen.

1. Hij loopt traag, of helemaal vast

Zelfs bij de beste toestellen genereren de tientallen apps die we dagelijks gebruiken weleens rekenprocessen die met elkaar in de knoop geraken. Loopt je toestel daardoor vast? Dan is een reboot meestal de eenvoudigste oplossing. Bij een iPhone druk je daarvoor eerst op de bovenste volumeknop, vervolgens op de onderste, en hou je tot slot de zijknop ingedrukt. Laat de knop los wanneer het Apple-logo verschijnt.

Bij een Android-toestel doe je ongeveer hetzelfde: hou de aan-uitknop ingedrukt tot er een menu verschijnt, waaruit je voor reboot kunt kiezen. Als hij echt blijft hangen, hou je twintig seconden lang tegelijkertijd die aan-uitknop en de knop voor volume omhoog ingedrukt.

Het zou ook kunnen dat je toestel traag loopt omdat alle apps die je gebruikt allerlei gebruikte gegevens in je toestel achterlaten. Die ‘cache’ kun je gewoon vanuit je instellingen opschonen, app per app.

2. De batterij houdt het niet lang meer

Kom je de dag niet meer door zonder dat je je smartphone aan de oplaadkabel hebt gehangen? De afgelopen jaren hebben fabrikanten rasse schreden gemaakt in de batterijcapaciteit van hun toestellen, zodat het in principe mogelijk moet zijn om het een dag lang te trekken met een opgeladen batterij. Maar je kunt natuurlijk dingen hebben opstaan die extra belastend zijn voor de accu.

De functie om de schermhelderheid automatisch af te stemmen op het omgevingslicht, die in heel wat smartphones zit, kost bijvoorbeeld veel energie. Ook de ‘voelsprieten’ van je smartphone, zoals de gps, wifi en bluetooth, vergen veel van de batterij: zet ze dus uit wanneer ze niet in gebruik zijn.

Hoe beter de batterij in je toestel, hoe minder snel je dit probleem natuurlijk ook zult ondervinden: deze nieuwe smartphones hebben een uitstekende batterij: de Oppo A72, de Xiaomi Mi 10T Pro en de OnePlus Nord.

Volledig scherm Oppo A72. © Hardware Info

Volledig scherm Mi 10T Pro. © Xiaomi

Volledig scherm OnePlus Nord. © OnePlus

3. Je opslag zit vol

Als je niet oplet, zit je opslaggeheugen meteen volgepropt met beelden, video’s en andere gegevens. Er zijn gelukkig een paar manieren om dat te verhelpen. Wis, om te beginnen, al je ongebruikte apps eens. Als je een bepaalde app al een maand niet meer hebt gebruikt, en hij neemt meer dan pakweg enkele honderden megabytes in, dan is het beter om hem weg te doen.

Hetzelfde geldt voor oude berichten en gesprekken op bijvoorbeeld WhatsApp: die nemen al snel heel wat ruimte in, onder andere omdat er allerlei multimediabestanden op worden meegestuurd. Muziek, foto’s en video’s sla je best in de cloud op (via iCloud op een iPhone of Google Drive op een Android-toestel). De eerder al genoemde cache-truc helpt ook om opslaggeheugen te sparen.

4. Hij laadt niet meer op

Wanneer je toestel niet meer oplaadt, kan dat aan twee dingen liggen. Het zou kunnen dat je batterij kaduuk is. Maar naar alle waarschijnlijkheid zal het het tweede zijn: de connector verbindt niet meer met de oplaadkabel. Die connector is een kwetsbaar onderdeel van je smartphone. De broze elektroden in de connector moeten de oplaadkabel raken. Doen ze dat niet, dan laadt het toestel niet op.

Het zou kunnen dat het poortje gewoon verstopt zitten achter broekzakpluis: in dat geval maak je het ding snel weer schoon met een tandenstoker en/of een droog wattenstaafje. Maar de elektroden kunnen ook versleten zijn, en dan moet de hele connectorpoort worden vervangen. Of je kan overschakelen op draadloos opladen. Je hebt daar natuurlijk wel een - meestal los verkrijgbaar - oplaadplankje voor nodig, maar eens je die stap hebt gezet, wil je nooit meer terug naar gehannes met kabels.

Volledig scherm Samsung Wireless Charger Stand Fast Charge Oplader Black © Hardware Info

5. Connectieproblemen

Smartphones zijn bijna constant draadloos verbonden met het internet en onze apparaten via drie wegen: wifi, bluetooth en mobiele data. Soms werken die elkaar weleens tegen. Wanneer je bijvoorbeeld aan de uiteinden van een wifinetwerk bent, heb je vaak het vervelende probleem dat je toestel dat netwerk wel vasthoudt, maar dat het signaal niet krachtig genoeg is om op een redelijke snelheid gegevens binnen te halen. Zet op zo’n moment je wifi even uit, en schakel over naar mobiele data.

Wat ook kan gebeuren is dat de connectie met een van deze drie gewoon niet kan worden gemaakt, of meteen uitvalt. Een vaak gebruikte manier om dat probleem op te lossen is door je vliegtuigmodus even aan te zetten, en na dertig seconden weer uit. De antennes in je toestel gaan daarna weer onbevangen op zoek naar signalen in de buurt.

