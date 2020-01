Travelex nog steeds uit de lucht na cyberaanval

De aanval met de ransomware Sodinokibi begon op 31 december. Travelex haalde daarna zijn websites en diensten in zo’n twintig landen, waaronder Nederland, uit de lucht. Het is niet bekend door wie de aanval is uitgevoerd en of er losgeld wordt geëist. Volgens berichten zouden aanvallers zo’n 3 miljoen dollar losgeld hebben geëist, te betalen in bitcoins.