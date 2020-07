Trump blijft op Twitter ondanks megahack: FBI doet onderzoek

De megahack bij berichtendienst Twitter houdt de gemoederen flink bezig. De Amerikaanse landelijke politiedienst FBI doet onderzoek, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het Amerikaanse parlement eist ondertussen opheldering van de firma over het opzienbarende veiligheidsincident. Twitter moet over een week tekst en uitleg geven.

Hackers kaapten op de berichtensite de accounts van grote bedrijven en bekende Amerikanen. Ze namen onder meer de accounts over van rapper Kanye West, Kim Kardashian, Joe Biden en Barack Obama en zakenmensen als Bill Gates, Jeff Bezos en Elon Musk. Die gebruikten ze om mensen te verleiden bitcoins over te maken.

Die bitcoins moesten overgemaakt worden naar een virtuele rekening om weer meer bitcoins terug te krijgen. Experts zeggen dat de daders met toegang tot accounts van prominente Amerikanen nog veel meer chaos hadden kunnen veroorzaken.

Verkiezingen belemmeren

Politici vrezen meer aanvallen van hackers. Hoewel deze actie vooral een financieel motief had, wijzen ze erop dat er ook andere gevaren dreigen. ,,Stel je voor dat ze een andere intentie hadden, om onjuiste informatie te verspreiden, onze verkiezingen te belemmeren, de aandelenmarkt te verstoren of onze internationale betrekkingen‘’, stelt de democratische senator Ed Markey in een verklaring.

President Donald Trump is in ieder geval niet van plan afscheid te nemen van Twitter, ondanks de grote hack bij de berichtendienst. ,,De president blijft op Twitter”, benadrukte een woordvoerster van het Witte Huis. ,,Zijn account was veilig en is niet gecompromitteerd tijdens deze aanvallen.”

Volledig scherm Jack Dorsey. © REUTERS

Het is nog onduidelijk hoe de daders precies de controle hebben overgenomen over de Twitteraccounts. Twitter zei eerder dat ze mogelijk via een of meerdere medewerkers toegang hebben gekregen tot interne systemen. Daardoor hadden ze de controle over veel populaire accounts en konden ze namens hen tweets versturen.

Topman Jack Dorsey schreef in een tweet dat het voor iedereen bij Twitter een ‘zware dag’ was. ,,Als we een volledig beeld hebben van wat er precies is gebeurd, zullen we alle informatie delen.‘’

Niet alleen de Amerikaanse autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld. In Nederland liet het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten onderzoek te doen naar ‘de situatie rond Twitter’.

