‘Trump komt met voorstel om sociale media makkelijker te kunnen aanklagen’

De sociale media-giganten genieten in de Amerikaanse wet rechtsbescherming tegen klagers over materiaal dat gebruikers op de netwerken plaatsen. In de Wet Communicatie Fatsoen staat dat de sociale media niet verantwoordelijkheid kunnen worden gehouden voor de inhoud.

Waarschuwing

Trump beweerde eerder op Twitter dat stemmen per post verkiezingsfraude in de hand zou werken. Onder die tweets plaatste Twitter gisteren een link met de tekst: ‘Lees hier de feiten over verkiezingen per post’. Gebruikers die de link aanklikten kwamen bij informatie van bronnen als CNN, The Washington Post en andere media die experts hebben gesproken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat per post stemmen zeer zelden in verband wordt gebracht met verkiezingsfraude.