Trump over UFO's boven Kansas City: ‘We houden het in de gaten’

Donderdagavond zagen meerdere mensen twee langwerpige witte vormen boven de luchthaven Kansas City. De ietwat wazige objecten hingen vrijwel roerloos in de lucht en foto's ervan vonden al snel hun weg naar het internet. Lokale TV-zender KMBC zette een aantal van de beelden op Twitter. ,,Onze redactie heeft vandaag meerdere meldingen binnengekregen van de twee bollen boven Kansas City’’, klonk het. ,,Deze foto werd genomen in de buurt van luchthaven KCI.’’ De Amerikaanse meteorologische dienst stond met de mond vol tanden wat de objecten betreft. Zijn sommige UFO-waarnemingen terug te voeren op weerballonnen die door de dienst worden gebruikt, dit keer tastten ook de weervorsers volledig in het duister. ,,We hebben eerlijk gezegd geen verklaring voor de zwevende objecten boven Kansas City’’, liet de National Weather Service in een reactie weten. Maar anderen hadden wel ideeën over het hoe en wat van de bollen.

Testvlucht van DARPA

Joe Lauria, meteoroloog voor nieuwszender WDAF, opperde dat de bollen mogelijk deel van Googles Project Loon zouden kunnen zijn. Voor dat project worden grote met zenders uitgeruste ballonnen opgelaten, die het mogelijk maken om in verafgelegen gebieden verbinding met internet te leggen. Een bij het project betrokken meteoroloog van de internetreus ontkrachtte die aanname echter snel. Google had er niets mee te maken. Later meldde KMBC dat de objecten wellicht deel uitmaakten van een testvlucht van DARPA, een defensie-instituut dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van militaire technologie. DARPA zou maandagavond drie ballonnen hebben opgelaten in Cumberland, in de staat Maryland, in het kader van onderzoek naar een lichter-dan-luchtvoertuig . Hoog in de lucht zou de wind de ballonnen over grote afstand moeten meevoeren.

‘Geloof ik erin? Niet echt’

Normaal gesproken zijn UFO-waarnemingen voer voor sciencefictionfilms en televisieseries, maar sinds het Pentagon serieus omgaat met de meldingen door marinepiloten neemt de discussie toe. Drie Amerikaanse senatoren zijn onlangs door het Pentagon in het geheim bijgepraat over de ontmoetingen van de vliegers, meldt The Guardian. Onder hen Mark Waren, vicevoorzitter van het inlichtingencomité van de senaat.



Eerder dit jaar heeft de Amerikaanse marine, na een forse toename van UFO-waarnemingen, de regels voor het omgaan en documenteren van ‘niet-geautoriseerde en/ of niet-geïdentificeerde vliegtuigen’ aangepast. ,,Als marinevliegers onverklaarbare verstoringen tijdens hun vlucht tegenkomen, dan is dat een veiligheidsprobleem dat we tot op de bodem moeten uitzoeken’’, aldus een woordvoerder van senator Warner.



Gevraagd naar wat hij ervan denkt, zei president Trump tegen ABC: ,,Ik wil dat ze denken wat ze denken. Ze vertellen erover en ik heb erover gelezen en over gehoord. Ik ben er kort over bijgepraat, maar mensen zeggen dat ze UFO's hebben gezien. Geloof ik erin? Niet echt.’’ Op de vraag of hij persoonlijk op de hoogte zou worden gesteld als er buitenaards leven wordt gevonden, is Trump kort. ,,We houden het in de gaten en u bent de eerste die het hoort.’’