TV-trends 2019: méér 8K en nog meer ‘gewone’ 4K-televisies

Samsung is al tijden de grootste televisiefabrikant in de Nederlandse markt. Het ontbreken van de beeldschermtechniek oled heeft het bedrijf de afgelopen jaren echter parten gespeeld in het hogere segment, waar het veel marktaandeel verloren heeft aan de oled-televisies van de concurrentie, zoals LG en Philips. Met de introductie van ‘qled’ hoopte Samsung twee jaar geleden (in naam, want eigenlijk is het slinkse marketingtechniek) een goed alternatief voor oled te bieden, maar vooral qua zwartwaarden en kijkhoeken konden die televisies het in 2017 niet opnemen tegen de oleds van de concurrentie.

Met het Q9 topmodel van vorig jaar maakte Samsung een duidelijke stap in de goede richting en de nieuwe qled modellen van dit jaar moeten de zwakke punten ten opzichte van oled verder wegpoetsen. Samen met de voordelen van Samsung’s technologie - een veel hogere helderheid en een groter kleurvolume - moet dat de nieuwe qled-modellen terug aan te top helpen. Maar wordt de achterstand op oled helemaal ingelopen en kunnen de nieuwe qleds qua prijs mee met de oled-televisies van de concurrentie? In dit artikel proberen we voorzichtig een eerste antwoord op die vragen te geven.

Koreaanse rivalen

Van de grote vijf televisiefabrikanten is Samsung de enige die geen oled-televisies aanbiedt. Samsung staakte de ontwikkeling van rgb-oled technologie voor televisies nadat het in 2013 één oled-model op de markt had gebracht. Het lukte Samsung namelijk niet de eigen oled-technologie voor televisies voldoende duurzaam en betaalbaar te produceren. Om die reden besloot het verder in te zetten op lcd voor de korte termijn en microled voor de langere termijn.

Aartsrivaal LG had ondertussen belangrijke patenten op RGBW-oled technologie van Kodak overgenomen en ging daarmee wél vol door met de ontwikkeling van oled-televisies. Vijf jaar later heeft LG haar oled-technologie verder verfijnd en levert het haar panels ook aan onder andere Panasonic, Sony en Philips TV. Of LG genegen zou zijn om oled-panelen aan aartsrivaal Samsung te leveren weten wij niet, maar Samsung leek en lijkt sowieso niet bij haar Koreaanse buur aan te willen kloppen om die in te kopen.

Lees verder onder de afbeelding

Volledig scherm Samsung © Hardware.Info

Microled

Samsung hoopt met microled-schermen een alternatief voor oled te bieden. Sinds begin vorig jaar toont Samsung ‘The Wall’, een reusachtig microled scherm, en op de CES begin dit jaar toonde het ook een kleinere 75 inch microled-televisie. In de praktijk zijn dit echter niet meer dan technologiedemo’s: de schermen zijn niet daadwerkelijk (voor zinnige prijzen) te koop en het zal ook nog jaren duren voordat dat wel zo is.

Samsung is voorlopig dus veroordeeld tot lcd-technologie, waarbij het als enige fabrikant echt blijft innoveren op de beeldkwaliteit hiervan en lcd niet alleen inzet als als een betaalbare categorie onder de topmodellen met oled-schermen. Waar lcd bij Philips, Panasonic, LG en in zekere mate ook bij Sony inmiddels geen plaats meer heeft in het high-end segment, maakt Samsung dit jaar duidelijk een tegenovergestelde beweging.

Conclusies

Onze voorlopige conclusies op basis van wat we gezien hebben is erg positief. De nieuwe qled-modellen, en dan vooral de nieuwe Q80 en zeker Q85 en Q90, laten met hun hoge helderheid én goede zwartwaarden een uitstekende indruk achter. De schermen zijn overduidelijk helderder dan de oled-modellen van de concurrentie, terwijl het zwartniveau - in de niet-verduisterde demoruimte - prima in orde lijkt te zijn en Samsung de kijkhoeken van de nieuwe televisies sterk heeft verbeterd. Voor wie vaak televisie kijkt in een helder verlichte ruimte lijken de nieuwe Samsung qled modellen in potentie dus een goede keuze.

Prijzen voor de nieuwe modellen heeft Samsung nog niet bekend gemaakt, maar de prijsinformatie die wij in de wandelgangen opvingen geven aan dat de qled modellen wederom stevig aan de prijs zullen zijn. Geruchten over zo’n 2750 euro voor de 55 inch versie van de Q90R maken dit toestel vrijwel zeker aanzienlijk duurder dan de meeste 2019 oled-modellen van de concurrentie, en zo’n tweemaal duurder dan de straatprijzen die we nu zien voor sommige 2018 oled-televisies. Het is uiteraard afwachten of de genoemde prijzen kloppen, of dat de televisies toch op een lager prijspunt de markt in zullen komen.