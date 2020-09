Twee belangrijke topcamera's tegenover elkaar: wordt het de Canon of de Sony?

ReviewAfgelopen juli was een belangrijke maand in cameraland. Op 9 juli werd de Canon EOS R5 aangekondigd en op 28 juli de Sony A7S III. Beide camera’s zijn topmodellen in hun klasse, met prijzen van respectievelijk 4200 en 4550 euro. En beide camera’s zijn vernieuwend, omdat ze mogelijkheden bieden die we nog niet eerder zagen. We bekeken de toestellen nader.

De A7S III is geheel gericht op video, hoewel hij in de basis dezelfde functionaliteit heeft als alle andere camera’s in de A7-serie. De EOS R5 is meer een allround camera, die het nieuwe topmodel is binnen de R-serie, maar vooral opvalt door zijn geavanceerde videofuncties, van filmen in 4k-resolutie met 120 beeldjes per seconde (ook wel fps genoemd) tot en met 8k.

Wat is er er nieuw aan beide camera’s? De R5 heeft een 45-megapixelsensor, is in staat om 12 foto’s per seconde te schieten met een mechanische sluiter en zelfs 20 met elektronische sluiter. Er is bovendien afgerekend met de grootste nadelen van de EOS R; de camera is nu voorzien van ingebouwde beeldstabilisatie die werkt met ieder objectief, en er zijn twee kaartslots.

Volledig scherm Canon vs Sony © Tweakers

De Sony A7S III kan niet filmen in 8k, maar heeft verder vergelijkbare specificaties. Ook deze camera kan filmen in 4k met 24 tot 120fps. De elektronische zoeker telt nu maar liefst 9,4 miljoen beeldpunten, wat het hoogste aantal is dat we tot nu toe hebben gezien.

Verder is de camera nu voorzien van een uitklap- en kantelbaar scherm, wat voor video een grote meerwaarde heeft. Ook is er nu een volledige hdmi-poort, wat praktisch is, maar ook veel minder kwetsbaar dan een mini- of micro-hdmi-kabel. Tot slot zijn de geheugenslots uitgebreid.

Volledig scherm Canon vs Sony © Tweakers

Innovatief

Volledig scherm Nachtfoto's per toestel © Tweakers Beide camera’s zijn innovatief en bieden mogelijkheden die we nog niet eerder zagen in dit camerasegment. Vanuit video geredeneerd is de Sony A7S III een camera die daarvoor veel beter geschikt is. Hij heeft - in tegenstelling tot oudere modellen - niet of nauwelijks last van oververhitting, heeft geen opnamelimiet van een half uur en de accu gaat relatief lang mee.

De videospecificaties van de EOS R5 zijn op papier enorm interessant, en eerlijk is eerlijk: het is een knappe prestatie van Canon om dit te verwezenlijken. We moeten vooral niet vergeten dat de R5 zowel gericht is op fotografie als op video. Als je vooral fotografeert en hooguit korte video’s filmt, is de R5 een uitstekende allrounder. Maar voor serieus videowerk loop je snel tegen limieten aan.

In 4k met 24fps kun je onbeperkt filmen, maar daarboven krijg je al gauw last van oververhitting. Los van de beperkte opnametijd is het probleem vooral dat de camera vervolgens moet afkoelen voordat je verder kunt. Voor serieus filmwerk is dat in de praktijk meestal niet echt werkbaar en kan het dus een dealbreaker zijn. Geredeneerd vanuit iemand die vooral fotografeert, zijn de uitgebreide videomogelijkheden een mooi extraatje en minder een beperking.

Hoe dan ook heeft zowel de EOS R5 als de Sony A7S III de lat voor video weer een stukje hoger gelegd. De Sony geven we een Tweakers Excellent award voor de uitstekende prestaties in de praktijk en de Canon geven we een Tweakers Innovation award voor de vernieuwde mogelijkheden, zoals filmen in 8k. Oftewel: werk aan de winkel voor de andere camerafabrikanten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.