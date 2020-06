Twentse uitvaartleidster test als eerste corona-app: ‘Ik geef deze app een 9’

Beeldtech­nie­ken als oled, Qled en microled: maakt het echt zoveel verschil als je een nieuwe tv koopt?

28 juni Oled-tv’s van merken als LG, Philips en Sony zijn nu de standaard in televisieland, net als televisietoestellen onder Samsungs concurrerende Qled-beeldtechologie. En dan is er ook nog de opkomende beeldtechnologie microled. Hoe verhouden de concurrenten zich tegenover elkaar? En is microled echt de voorbode van de ‘tv van de toekomst’?