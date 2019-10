Twitch-superster ‘Shroud’ maakt overstap naar streamplatform Mixer

Edward Snowden: Niets over contact met aliens in geheime stukken VS te vinden

24 oktober De Amerikanen hebben geen bewijs dat er buitenaards leven is. Ook was de eerste maanlanding in 1969 geen doorgestoken kaart en is klimaatverandering wel degelijk een probleem. Dat zegt voormalig CIA-medewerker en klokkenluider Edward Snowden in een nieuwe podcast, meldt CNN.