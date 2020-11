Twitter brengt Fleets-functie uit in Nederland

Een Fleet bestaat - net als bij Instagram - uit beelden en een begeleidende tekst. Volgens Twitter kun je deze berichten niet retweeten of er in het openbaar op reageren. Een privéreactie kan echter wel.

Twitter test de functionaliteit al sinds begin 2020 in een aantal landen, waaronder Brazilië. Nu de functie overal wordt uitgebracht is Nederland ook aan de beurt. Volgens Twitter moeten de Fleets ervoor zorgen dat gebruikers veiliger hun zegje kunnen doen op het sociale netwerk. Omdat ze minder zichtbaar zijn zien vreemden ze minder snel en is er minder kans op conflict, aldus Twitter.