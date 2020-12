Twitter gaat ook haatzaaien op ras en etniciteit aanpakken

De nieuwe regels op Twitter zijn ‘essentiële concessies’ op het gebied van wat gebruikers wel en niet kunnen zeggen, aldus de burgerrechtenorganisatie Color of Change, die wil dat techbedrijven in actie komen tegen haatzaaien op het internet. Onder meer Twitter staat al geruime tijd onder druk om meer te doen tegen haatzaaiende berichten. Een woordvoerder van Twitter stelt dat het bedrijf al vanaf het begin van plan was om meer categorieën toe te voegen aan het antidiscriminatiebeleid.

Voorzitter van Color of Change Arisha Hatch bekritiseert Twitter in een verklaring wel, omdat het platform het beleid niet heeft aangescherpt in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, ondanks veelvuldige waarschuwingen voor een toename van haatzaaien in die periode. Hatch klaagt ook dat Twitter geen openheid van zaken geeft over de manier waarop moderatoren worden getraind of de effectiviteit van de kunstmatige intelligentie die het platform gebruikt om overtredingen van de regels op te sporen.