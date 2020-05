Twitter geeft suggestie om verhitte tweet aan te passen

Beste Koop Rust aan je hoofd: dit zijn de beste koptele­foons met ‘noise cancelling’

5 mei Hoofdtelefoons met actieve ruisonderdrukking (active noise cancellation, oftewel ANC) mogen zich in een gezonde belangstelling verheugen. Dat is niet zo vreemd. Voor de coronacrisis losbarstte, werkten steeds meer mensen in zogenaamde open kantoortuinen, ondanks vele studies die de nadelen in kaart brengen. Wie daar dagelijks met het openbaar vervoer naartoe en vandaan forenst, ziet zich bovendien omringd door steeds meer en luidruchtiger medereizigers.