Twitter neemt afscheid van iconische vogel en komt met logo X: ‘Weinig briljant’

Voor fervente Twittergebruikers zal het even wennen zijn, want het iconische vogellogo van Twitter is niet meer. Twitteraars zullen het voortaan moeten doen met een ‘X’-logo. Een opmaat naar een app waarop veel meer mogelijk is, aldus de nieuwe directeur Linda Yaccarino.

Op Twitter prijkt Twitter-eigenaar Elon Musk met een foto van zichzelf waarbij hij een X-symbool maakt met gekruiste armen voor een poster van de Tesla Model X-auto. Het onderschrift luidt: ‘Ik weet niet in hoeverre mijn subtiele hints het hebben verklapt, maar ik vind de letter X nu eenmaal leuk'.

Musk, die Twitter in oktober vorig jaar voor maar liefst 55 miljard euro overnam, heeft duidelijke plannen om het platform een nieuw gezicht te geven. Hij heeft al de officiële naam van zijn eigen bedrijf veranderd in X Holdings Corp., om zijn visie van een ‘super-app’ weer te geven. Het zou een alles-in-één-app moeten worden, droomde hij in oktober vorig jaar hardop.

De nieuwe directeur Linda Yaccarino lichtte zondagavond een tipje van de sluier op. Audio, video, berichten en betalingen moeten allemaal samen komen in één app. ‘Een wereldwijde marktplaats voor ideeën, goederen, services en kansen. Gedreven door AI zal X ons allemaal binden op manieren waarvan we nu alleen nog maar het begin kunnen voorstellen', zo liet ze via Twitter weten. Het roept gedachten op aan een soort WeChat, de app die in China al jaren wordt gebruikt. Wat je ook op je telefoon doet, alles kan in die ene app.

X.com is een bekende site

De naam van Twitter zal binnenkort ook veranderen, zo is de verwachting. X.com leidt inmiddels al door naar Twitter.com. En daarmee komt een historische site terug. In 1999 richtte Musk het online betaalplatform X.com op. In 2000 fuseerde X.com met Confinity, het bedrijf dat betaalbedrijf PayPal heeft ontwikkeld. Dat leverde Musk een hoop geld op: het groeide snel en werd in 2002 door eBay overgenomen voor 1,5 miljard dollar. Musk ontving 165 miljoen dollar voor zijn aandelenbelang van 11,7 procent in PayPal. Sinds 2017 is Musk weer de eigenaar van de domeinnaam X.com. Hij kocht het terug, zogezegd uit sentimentele overwegingen.

‘Merknaam Twitter is besmet’

Marketingexpert Rupert Parker Brady kan niet direct een visie bespeuren rondom de recent gedane aankondiging door Elon Musk: ,,Een aankondiging van een app-vernieuwing wordt gepresenteerd als rechtvaardiging voor een naamswijziging, maar het lijkt meer op een poging om de negatieve berichtgeving rondom de overname van Twitter door Musk te verdoezelen. De deskundigen door wie hij zich laat adviseren vinden wellicht dat de merknaam Twitter besmet is.”

Parker Brady voegt eraan toe: ,,Het is duidelijk dat Twitter in een neerwaartse spiraal zat en met Meta van Mark Zuckerberg als nieuwe concurrent erbij, wordt de situatie er niet eenvoudiger op. De keuze voor ‘X’ als merknaam lijkt niet briljant, aangezien het weinig zegt over wat het platform doet. Het blauwe vogeltje is een iconisch symbool, terwijl ‘X’ slechts een letter zonder enige emotie is.”

Controversiële aankondigingen

De Twitter-app wordt op den duur omgevormd tot een veel breder en uitgebreider platform dan voorheen, zo lijkt het. Het verdwijnen van het vogel-logo is de nieuwste in een reeks controversiële aankondigingen die Musk via Twitter heeft gedaan. Verschillende ingrijpende veranderingen, zoals het verwijderen van geverifieerde blauwe vinkjes bij accounts en het toestaan van betaling voor verificatie, hebben veel kritiek gekregen en enkele veranderingen zijn weer teruggedraaid. De laatste veranderingen: een limiet op het aantal tweets dat gebruikers kunnen lezen en het aantal privéberichten dat niet-betalers kunnen sturen.

Sinds Musk aan het roer staat, heeft Twitter te maken met financiële uitdagingen. Volgens de eigenaar heeft bijna de helft van alle adverteerders het platform verlaten, omdat ze bang waren voor reputatieschade. Ook de drastische veranderingen die Musk heeft doorgevoerd, zoals reorganisaties en wijzigingen in het beleid, hebben geleid tot hoge kosten en financiële uitdagingen voor het internetbedrijf.

Het verdwijnen van het logo heeft in korte tijd al voor heel wat beroering gezorgd onder de Twitter-gebruikers, maar Musk lijkt vastberaden om zijn visie voor ‘X, de alles-app’ te realiseren. Of het nieuwe ‘X’-logo dezelfde iconische status zal bereiken als het geliefde vogellogo, valt te bezien.

Rouwen om ‘vogeltje’

Op Twitter stromen intussen de reacties op de nieuwe naam en het logo binnen, waarbij trouwe Twitteraars rouwen om ‘hun’ vogeltje, of betere suggesties doen. Het zal niets uitmaken: de trein van het veranderen van het bestaande netwerk rijdt al acht maanden, sinds Musk het bedrijf overnam. En het eind is nog lang niet in zicht, belooft Yaccarino. ‘X zal het platform zijn dat alles kan bieden', verwacht ze.

Het lijkt meer op een poging om de negatieve berichtge­ving rondom de overname van Twitter door Musk te verdoeze­len Marketingexpert Rupert Parker Brady

