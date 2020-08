Twitter plaatst opnieuw waarschuwing bij tweet Trump: ‘Misleidend’

‘Dus nu gebruiken de Democraten postbussen, die een ramp zijn voor de beveiliging van de verkiezingen?’ begon Trump gisteren. ‘Ze maken het onder meer mogelijk meerdere malen te stemmen. Bovendien, wie controleert ze, worden ze geplaatst in Republikeinse of Democratische buurten? Ze zijn niet ontsmet van corona. Grote fraude!’



De tweet ‘schendt de Twitter-regels voor het plaatsen van content die burgers en verkiezingen schaadt’, aldus het platform in de mededeling bij het bericht. De tweet bevat ‘een misleidende bewering over mogelijke gezondheidsrisico’s’ van postbussen die mensen er mogelijk van weerhoudt te stemmen, aldus een woordvoerder tegenover The Verge.

Het bedrijf laat de tweet wel staan, omdat het ‘mogelijk in het algemeen belang is dat deze toegankelijk blijft’. Liken of onder de tweet reageren is niet mogelijk, retweeten alleen met een reactie.