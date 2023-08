Twitter-rivaal Threads lanceert webversie

Waarvan Akte Hij werd boer omdat pa het wilde en nu pakt de familie ook nog zijn grond af: ‘Never nooit niet!’

Deze week probeert de notaris te bemiddelen in een boerengezin. Al snel blijkt dat vroeger vaders wil, wet was. Elke week tekent journalist Johan Nebbeling waargebeurde voorvallen op uit de notarispraktijk in de rubriek Waarvan Akte.