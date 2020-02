Twitter test felgekleurde markering voor misleidende tweets van politici

Als een tweet een oranje label krijgt met de tekst dat het ‘schadelijk misleidend’ is, dan zal Twitter de verdere verspreiding van de tweet beperken. De functie is een van de manieren, waarop Twitter misleidende informatie van zijn platform wil gaan weren. Twitter hint erop dat er meer testen zijn, maar zegt niet wat die inhouden.

Vermoedelijk wil Twitter een nieuwe functie als deze live zetten in de komende maanden, al is dat niet bevestigd. In november zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het doel van deze functie is onder meer de verspreiding van desinformatie tijdens verkiezingen tegen te gaan.