Twitter wil met meer reclame omzet in drie jaar verdubbelen

Verder wil Twitter, net als bijvoorbeeld Instagram en Facebook, bedrijven de mogelijkheid geven om zaken te verkopen via het socialenetwerk. Die plannen zijn nog wel in een ,,zeer vroeg stadium”.

Twitter ontvouwde zijn plannen tijdens een investeerdersdag. Eerder had Twitter al laten weten dat de groei van het aantal gebruikers is doorgegaan nadat het bedrijf toenmalig Amerikaans president Donald Trump begin dit jaar van Twitter had geweerd. Sommige kenners vreesden dat Twitter last zou krijgen van een massaal vertrek van Trump-fans.