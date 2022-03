Uitvinder van gif-plaatjes Stephen Wilhite (74) overleden

Wilwhite bedacht de gifjes, een kort videofragment en een soort bewegende foto, in 1987 toen hij werkte bij CompuServe. ,,Ik zag de vorm die ik wilde in mijn hoofd voor me en begon te programmeren’’, zei hij. De Engelse uitspraak van het woord is overigens met een ‘zachte’ g, klinkend als ‘dj’. Alle andere vormen zijn simpelweg fout, stelde Wilhite.

Jaren na de uitvinding werden gif-plaatjes populair op internet, vaak gebruikt in de vorm van grappen. Zijn eigen favoriet was de bekende dansende baby, ook bekend als Baby Cha-Cha of de Oogachacka Baby. ,,Hij is veel meer dan de uitvinder van gifjes’’, zegt zijn vrouw. Hij was gek op kamperen en op treinen, hij had zelfs een volledige treinkamer in de kelder van hun huis met ‘enorme’ banen. Maar na zijn pensioen in 2001 is hij altijd blijven programmeren, aldus zijn vrouw.