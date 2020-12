Unilever gaat na boycot in VS weer adverteren op Facebook

Bedrijven als Coca-Cola, Starbucks en Pepsico sloten zich in de zomer net als Unilever aan bij de campagne 'Stop Hate for Profit'. Die was geïnitieerd door verschillende burgerrechtenorganisaties na de dood van George Floyd. De zwarte Amerikaan kwam om het leven door politiegeweld.



Unilever zal naar eigen zeggen de aankomende tijd de resultaten van Facebook nauwkeurig beoordelen op basis van de tijdlijnen van de verschillende platforms en de toezeggingen van het bedrijf. Facebook kijkt ernaar uit om weer samen te werken met Unilever en zegt zich te blijven inzetten om schadelijke informatie te bestrijden.