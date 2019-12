Universiteit vijf keer doelwit DDoS aanval: tentamen afgelast

Review Apple MacBook Pro 16" review: Meer MacBook voor minder

4 december Als er een laptop is die de gemoederen kan laten oplopen, dan is het wel de MacBook Pro van Apple. In 2016 was er reden genoeg voor discussie, want Apple had het ontwerp van zijn duurste laptop behoorlijk aangepast. Niet iedereen was even blij met die wijzigingen en vooral het nieuwe toetsenbord kwam Apple op behoorlijk veel kritiek te staan, niet in de laatste plaats omdat het toetsmechanisme gevoelig was voor stof en vuil, waardoor toetsen konden blijven hangen.