Van de 700 meldingen van WhatsApp-fraude per week slaagt tweederde: ‘Bizar veel’

KPN-top­man is niet persoon­lijk verantwoor­de­lijk voor 5G

30 november De topman van telecombedrijf KPN, Joost Farwerck, is niet persoonlijk verantwoordelijk voor het 5G-netwerk, de veiligheid ervan of de gezondheidsclaims die ermee samenhangen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald, na een kort geding van de Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) tegen de KPN-topman.