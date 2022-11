Veel te besteden? Dit zijn de beste dure smartphones van het moment

Wie veel te besteden heeft kan een beest van een smartphone in huis halen. Maar wat is de beste high-end telefoon die je nu kunt halen? We zetten de toppers op een rij.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide vergelijking van Tweakers. Alle smartphones zijn onder handen genomen door de redactie en in het testlab.

Als je nog niet weet wat je wilt hebben, maar wel veel kunt uitgeven aan een nieuwe telefoon, kun je je wat ons betreft geen buil vallen aan onderstaande aanraders. Dit zijn modellen die over de hele linie weinig steken laten vallen.

Samsung Galaxy S21+ 5G

Volledig scherm De Galaxy S21+. © Samsung

De Samsung Galaxy S21+ is goedkoper dan de Galaxy S22+. Met zijn uitstekende prestaties is het daarom nog altijd een aantrekkelijke optie. Zo is de S21+ op het gebied van accuduur een van de betere modellen in dit segment, al gaat het opladen niet snel.

Het ontwerp van de S21+ is strak, zij het niet zo strak als bij de S22+, en het scherm is erg mooi, maar niet zo scherp als bij de andere drie modellen in dit overzicht. Achterop zit een capabele cameraopstelling met drie lenzen, maar een goede macrofunctie ontbreekt. De telelens is daarbij niet zo’n bijzonder exemplaar als die in de S22 Ultra.

Motorola Edge 30 Ultra

Volledig scherm De Motorola Edge 30 Ultra. © Motorola

De Motorola Edge 30 Ultra heeft een relatief aantrekkelijke prijs voor een topmodel. Daarvoor zijn de specificaties op bepaalde punten minder luxueus. Spijtig is bijvoorbeeld dat de behuizing alleen maar spatwaterdicht is, en dat het scherm geen hoge 1440p-resolutie heeft.

Toch heeft de Edge 30 Ultra ook de nodige pluspunten. De Snapdragon-processor is bijvoorbeeld duidelijk krachtiger dan die in de S21+ en S22 Ultra. Voor smartphone-gaming kan ook de hoge ververssnelheid van het lekker felle scherm aantrekkelijk zijn, waardoor het beeld met 144 beelden per seconde vernieuwt. Fijn zijn ook de riante 12GB werkgeheugen en 256GB opslag die voor dit bedrag zijn inbegrepen, de goede accuduur en het snelle opladen.

Op basis van onze eerste indrukken moet je ondanks het verbluffende aantal megapixels geen veel betere foto’s dan bij de concurrentie verwachten, zeker niet als je ver wilt inzoomen. Slecht lijken de opnamen echter niet; leuk is dat de Edge 30 Ultra ook een macrofunctie heeft, die bij de S21+ ontbreekt.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Volledig scherm De Samsung Galaxy S22 Ultra. © Samsung

Net als bij Samsungs Galaxy Note-toestellen van weleer heeft de S22 Ultra een ingebouwd pennetje voor het maken van notities. Ook de vormgeving, met rechte hoeken en afgeronde randen, doet denken aan de Galaxy Note.

Daarentegen is de camera een stuk uitgebreider, zoals je bij andere Samsungs Galaxy S-telefoons vaak ziet. Net als bij de S21 Ultra is het camerasysteem erg veelzijdig, en je kunt ver inzoomen zonder veel kwaliteitsverlies, dankzij een periscopische lens. Het grote scherm met hoge resolutie is erg fel en daarmee beter afleesbaar in de zon.

Van de snelheid, de accuduur en het opladen hadden we meer vooruitgang verwacht ten opzichte van de S21 Ultra; dat doen andere high-end smartphones beter.

iPhone 14 Pro Max

Volledig scherm De iPhone 14 Pro Max. © Apple

De iPhone 14 Pro Max is waarschijnlijk de beste high-end smartphone van 2022, maar daar betaal je wel voor. Zelfs het basismodel met 128GB opslag gaat al richting de 1500 euro.

Apples topmodel scoort uitstekend op haast alle vlakken waarop je een smartphone kunt beoordelen. Het scherm heeft de hoogste helderheid die we ooit hebben gemeten bij een smartphone, naast een ook in andere opzichten uitstekende beeldkwaliteit. De functie waardoor het scherm altijd aanstaat en het zogeheten ‘Dynamic Island’ zijn onderscheidend ten opzichte van eerdere high-end iPhones.

De forse en nogal zware behuizing bevat de snelste smartphonechip van dit moment, plus de vernieuwde 48-megapixelcamera. Het camerasysteem blinkt vooral uit als het gaat om snelheid, consistentie en videokwaliteit, maar de selfiecamera en telecamera kunnen beter.

Net als bij de iPhone 13 Pro Max is de accuduur extreem lang. De laadtijd is dat ook; een van de weinige echte minpunten aan de iPhone 14 Pro Max.

Bovenstaande telefoons liever voor wat minder? Schrijf je in voor de Black Friday-alert, zodat je weet wanneer smartphones in de aanbieding gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.