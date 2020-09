Verenigde Staten doet TikTok en WeChat in de ban: apps vanaf zondag niet meer beschikbaar

Zit je volgens je telefoon op 5G? Vaak zit je dan nog op 4G

10 september Telefoons tonen in Nederland vaak een 5G-logo boven in beeld, terwijl het toestel dan nog ‘gewoon‘ verbonden is via 4G. Dat blijkt uit testen van techsite Tweakers. Providers bevestigen dat ‘het werkt zoals het is bedoeld’. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt ziet de testresultaten als ‘een signaal’.