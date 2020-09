Vergeet Fortnite, Fall Guys is de nieuwe hit: waarom de game zo populair is

Dat het spel massaal gespeeld wordt, is duidelijk. Sony noemt geen downloadaantallen, maar veel PlayStation Plus-abonnees hebben het spel gedownload, want volgens de consolebouwer is er niet eerder een game via het abonnement zo vaak gedownload. Uitgever Devolver Digital maakt bekend dat de Steam-versie inmiddels zeven miljoen keer is verkocht. Het spel staat op dit moment op de vierde plek van meest gespeelde titels op Steam.



Maar wat maakt de game dan zo populair? Volgens René Glas, onderzoeker naar games bij de Universiteit Utrecht, heeft dat onder meer te maken met het genre, dat hetzelfde is als bij hits als Fortnite en Apex Legends. ,,Maar tegelijkertijd is Fall Guys een soort anti-versie daarvan. Het is vooral een melige toestand en erg grappig. De poppetjes zijn erg cute en alles heeft schattige kleurtjes. Dat maakt het zo anders dan Fortnite, waar het draait om rondrennen en schieten.”



Wat ook meespeelt, is dat de game erg toegankelijk is. ,,Het spel is makkelijk, maar echt goed worden kost moeite.” Een derde reden dat Fall Guys zo populair is, is dat bekende influencers het ook spelen. Onder meer de bekende youtubers PewDiePie en DrDisRespect spelen het spel en ook Formule 1-coureur Lando Norris liet weten fan te zijn. ,,Vooral op sociale media zie je het veel voorbij komen. Je kan er eigenlijk niet omheen”, zegt Glas.