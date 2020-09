Verontwaardiging over influencers in nep privéjet: ‘Gek dat alles fake kan zijn’

De privéjet in kwestie is te zien in een heleboel Instagram- en TikTok-videos. In principe is dat niets nieuws: influencers boeken al jaren privévliegtuigen voor fotoshoots. Maar in dit geval is er zelfs geen sprake van een echt vliegtuig. Het gaat om een studio die het interieur van een jet nabootst. Verlichte ramen en een modieus interieur, dat een paar meter verderop abrupt stopt.



Dat bedrog is nu aan het licht gekomen door een post op Twitter, waarin een jonge vrouw de waarheid achter de studio onthult. ,,Het is gek om te beseffen dat alles waar je naar kijkt, nep kan zijn. De setting, de kleding, de lichamen. Dit schudt mijn realiteit een beetje door elkaar”, schrijft ze. Haar tweet veroorzaakte een golf van verwijten aan het adres van de influencers. Enkele socialemediamodellen pasten dan ook snel de onderschriften op hun foto’s aan, om duidelijk te maken dat het dus gaat om een studio.