Vierkante ogen: kun je beter naar een kleine tablet of een grote televisie kijken?

De gemiddelde Nederlander kijkt 5,5 uur per dag naar een scherm. Is dat slecht voor je ogen? En maakt het uit of je naar een tablet tuurt, of juist naar je grote televisie aan de andere kant van de ruimte?

,,In Nederland hebben wij de Arbowet, die voorschrijft dat je aan ‘visuele hygiëne’ moet doen. Drie kwartier kijken, en dan even naar iets anders”, zegt dokter Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Maar: dat is níet omdat het ongezond zou zijn om naar een scherm te staren.

,,Er komt geen kwalijke straling uit moderne beeldschermen”, zegt De Faber. Het probleem ligt ergens anders: comfort. Lang naar hetzelfde scherm kijken kan namelijk allesbehalve prettig zijn. De Faber: ,,Je gaat naar verloop van tijd minder knipperen, waardoor je droge ogen krijgt.”

Het is volgens De Faber dan ook overdreven om te zeggen dat je slechte ogen zou krijgen van een scherm. ,,Maar je moet er wel gezond mee omgaan. Een pakezel kan 200 kilo dragen en als je er 400 kilo op zet, gaat het beest door zijn hoeven.”

Scherm soms gezonder dan papier

Volgens de arts zijn er zelfs voordelen aan het moderne schermgebruik: ,,Je kan op een tablet of een computer zelf instellen hoe helder de kleuren zijn, hoe groot het contrast en hoeveel licht het scherm geeft. Iemand met slechte ogen kan zo zelf bepalen hoe hij informatie tot zich neemt.”

Probeer dat maar eens in het verre verleden, toen we nog ‘met kaarslicht boeken moesten lezen’. In die omstandigheden moesten mensen met slechte ogen vaak veel meer moeite doen om hun weg door een tekst te worstelen. En daar kregen zij op hun eigen manier weer last van.

Maakt het dan nog uit of je met een tablet bezig bent of met een grote televisie? ,,Nee, dat maakt echt niet uit”, zegt De Faber. ,,In de praktijk merk je wel dat als je televisie aan het kijken bent, je af en toe zelf wegkijkt naar iets anders. Als je de hele dag geconcentreerd voor je werk naar je computer staart, dan kan je op een gegeven moment last van je ogen krijgen.”

Kinderen zijn een ander verhaal

Maar zelfs dan gaat het volgens de arts niet om gezondheidsschade. Tenminste, niet voor volwassenen. ,,Bij kinderen kunnen er wel problemen ontstaan. Als die constant naar een scherm kijken, dan kunnen ze daar bijziend van worden.”

Voor jonge kinderen maakt het dus wél uit op wat voor soort scherm ze kijken. ,,Hoe kleiner het scherm en hoe dichter ze erop zitten, hoe meer ze zich moeten aanpassen”, legt De Faber uit. Het risico op bijziendheid neemt dan toe. Een kind dat acht uur lang aan één stuk naar de smartphone kijkt, kan dus een probleem zijn.

Maar de televisie? Dat valt nog best mee, volgens de arts. Hij grapt: ,,Ik zeg wel vaker: het kind heeft meer risico op hersenschade door een slecht televisieprogramma, dan oogschade door het scherm.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.